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Disney меняет расписание выхода некоторых фильмов: названы новые даты для "Мстителей", "Дьявол носит Prada" и "Dog Stars"

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Marvel Studios откладывает выход "Мстителей" и еще ряда ожидаемых лент. Также Disney анонсирует "Dog Stars", продолжение "Дьявол носит Prada" и переиздание "Аватар: Путь воды".

Disney меняет расписание выхода некоторых фильмов: названы новые даты для "Мстителей", "Дьявол носит Prada" и "Dog Stars"

Marvel Studios переносит премьеры двух самых ожидаемых фильмов о "Мстителях", чтобы иметь больше времени для воплощения масштабных замыслов. В то же время Disney анонсирует даты выхода "Dog Stars" Ридли Скотта, продолжения "Дьявол носит Prada" и переиздания ленты "Аватар: Путь воды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Компания Disney официально объявила об изменении даты выхода нескольких релизов. Два будущих фильма франшизы Marvel - "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны" - откладываются.

По информации издания, первый перенесли на 18 декабря 2026 года, вместо начальной даты 1 мая, а второй - на 17 декабря 2027 года, вместо мая того же года. По словам инсайдеров, эти задержки позволят лучше реализовать амбициозные визуальные и сюжетные решения. В Marvel также решили воспользоваться успешным опытом проката фильмов в декабрьские праздники.

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В "Судном дне", который уже находится в производстве, ожидается звездный актерский состав, среди которых: Крис Хемсворт, Пол Радд, Летиция Райт, Том Хиддлстон, Роберт Дауни-младший, Педро Паскаль и другие звезды как старой, так и новой волны MCU.

Вместе с этими обновлениями, Disney поделилась новостями от "20th Century Studios". Постапокалиптический триллер "Dog Stars" от Ридли Скотта, в котором снялся Джейкоб Элорди, увидит свет 27 марта 2026 года. Лента, основанная на романе Питера Геллера, рассказывает о пилоте, пытающемся выжить в мире после глобальной пандемии. В фильме также играют Маргарет Куэлли, Джош Бролин, Гай Пирс и Бенедикт Вонг.

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Еще один ожидаемый проект - "Дьявол носит Prada 2", продолжение культовой комедии 2006 года. Премьера запланирована на 1 мая 2026 года. В новой части главная героиня Миранда Пристли, роль которой снова исполнит Мерил Стрип, столкнется с вызовами цифровой эпохи в увядающей печатной индустрии.

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Сценарий напишет Алин Брош МакКенна, а режиссер Дэвид Франкель и продюсер Венди Файнерман вернутся к работе над фильмом. Ожидается, что к франшизе присоединятся и знакомые лица — Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Кроме этого, Disney анонсировала переиздание "Аватар: Путь воды" в форматах IMAX/3D — оно состоится 3 октября 2025 года и будет служить своеобразной подготовкой к премьере "Аватар: Огонь и пепел", который выйдет 19 декабря того же года.

Алена Уткина

Алена Уткина

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