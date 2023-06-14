Директора Украинского стандартизационного центра отстранили: при чем здесь сотрудник "Газпром нефти"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 40972 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 93380 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 94264 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 228595 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 121987 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 114239 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 343756 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82340 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134448 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170529 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
54%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 268376 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 149502 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 105305 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 85859 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 50909 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 228586 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 269426 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 343748 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 330774 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 379493 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 51643 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 86585 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 106043 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 150203 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 74655 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Директора Украинского стандартизационного центра отстранили: при чем здесь сотрудник "Газпром нефти"

Киев • УНН

 • 839649 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Минэкономики отстранило от исполнения обязанностей директора Национального органа стандартизации ГП “УкрНДНЦ” Олега Швыдкого на время проведения служебной проверки относительно поддержки представителем Украины избрания кандидата от рф председателем подкомитета ISO (Международной организации по стандартизации) по арктическим операциям, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Директора Украинского стандартизационного центра отстранили: при чем здесь сотрудник "Газпром нефти"

Цитата

"На время отстранения Олега Швыдкого исполнение обязанностей директора ГП “УкрНИНЦ” возложено на Александра Кирьянова, заместителя генерального директора этого предприятия", - говорится в сообщении.

По информации руководства ГП "УкрНИНЦ", голосование представителем Украины за избрание председателя подкомитета ISO по арктическим операциям кандидата от россии — сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова — было технической ошибкой.

ГП "УкрНИНЦ" уже направило в Центральный секретариат ISO и ISO/TC 67 письмо об отмене голосования, которое сейчас находится на рассмотрении в ISO.

Минэкономики также обратилось в СБУ о проведении проверки ГП "УкрНИНЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами государственного предприятия своих должностных полномочий, а также возможного совершения действий в интересах представителей россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевская компания помогала "росатому" строить 5 АЭС в разных странах - СБУ

Добавим

В ISO Украину представляет Национальный орган стандартизации ГП “УкрНИНЦ”, которое относится к сфере управления Минэкономики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66