Директора Украинского стандартизационного центра отстранили: при чем здесь сотрудник "Газпром нефти"

Цитата

"На время отстранения Олега Швыдкого исполнение обязанностей директора ГП “УкрНИНЦ” возложено на Александра Кирьянова, заместителя генерального директора этого предприятия", - говорится в сообщении.

По информации руководства ГП "УкрНИНЦ", голосование представителем Украины за избрание председателя подкомитета ISO по арктическим операциям кандидата от россии — сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова — было технической ошибкой.

ГП "УкрНИНЦ" уже направило в Центральный секретариат ISO и ISO/TC 67 письмо об отмене голосования, которое сейчас находится на рассмотрении в ISO.

Минэкономики также обратилось в СБУ о проведении проверки ГП "УкрНИНЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами государственного предприятия своих должностных полномочий, а также возможного совершения действий в интересах представителей россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевская компания помогала "росатому" строить 5 АЭС в разных странах - СБУ

Добавим

В ISO Украину представляет Национальный орган стандартизации ГП “УкрНИНЦ”, которое относится к сфере управления Минэкономики.