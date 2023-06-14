Директора Украинского стандартизационного центра отстранили: при чем здесь сотрудник "Газпром нефти"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Минэкономики отстранило от исполнения обязанностей директора Национального органа стандартизации ГП “УкрНДНЦ” Олега Швыдкого на время проведения служебной проверки относительно поддержки представителем Украины избрания кандидата от рф председателем подкомитета ISO (Международной организации по стандартизации) по арктическим операциям, передает УНН со ссылкой на ведомство.
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"На время отстранения Олега Швыдкого исполнение обязанностей директора ГП “УкрНИНЦ” возложено на Александра Кирьянова, заместителя генерального директора этого предприятия", - говорится в сообщении.
По информации руководства ГП "УкрНИНЦ", голосование представителем Украины за избрание председателя подкомитета ISO по арктическим операциям кандидата от россии — сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова — было технической ошибкой.
ГП "УкрНИНЦ" уже направило в Центральный секретариат ISO и ISO/TC 67 письмо об отмене голосования, которое сейчас находится на рассмотрении в ISO.
Минэкономики также обратилось в СБУ о проведении проверки ГП "УкрНИНЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами государственного предприятия своих должностных полномочий, а также возможного совершения действий в интересах представителей россии.
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В ISO Украину представляет Национальный орган стандартизации ГП “УкрНИНЦ”, которое относится к сфере управления Минэкономики.