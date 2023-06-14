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Директора Українського стандартизаційного центру відсторонили: до чого тут співробітник "Газпром нафти"

Київ • УНН

 • 839649 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Мінекономіки відсторонило від виконання обов’язків директора Національного органу стандартизації ДП “УкрНДНЦ” Олега Швидкого на час проведення службової перевірки щодо підтримки представником України обрання кандидата від рф головою підкомітету ISO (Міжнародної організації зі стандартизації) з арктичних операцій, передає УНН із посиланням на відомство.

Директора Українського стандартизаційного центру відсторонили: до чого тут співробітник "Газпром нафти"

Цитата

"На час відсторонення Олега Швидкого виконання обов’язків директора ДП “УкрНДНЦ” покладено на Олександра Кир’янова, заступника генерального директора цього підприємства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією керівництва ДП "УкрНДНЦ", голосування представником України за обрання голови підкомітету ISO з арктичних операцій кандидата від росії — співробітника компанії "Газпром нафта" Сергія Баранова — було технічною помилкою.

ДП "УкрНДНЦ" вже надіслало до Центрального секретаріату ISO та ISO/TC 67 лист про відміну голосування, який наразі знаходиться на розгляді в ISO.

Мінекономіки також звернулось до СБУ щодо проведення перевірки ДП "УкрНДНЦ" стосовно можливих фактів перевищення посадовими особами державного підприємства своїх посадових повноважень, а також можливого вчинення дій в інтересах представників росії.

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Додамо

В ISO Україну представляє Національний орган стандартизації ДП “УкрНДНЦ”, яке належить до сфери управління Мінекономіки.

Українські Національні Новини

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