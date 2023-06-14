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Київська компанія допомагала "росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному «росатому» будувати 5 АЕС у різних країнах. Як повідомили у СБУ, викрито масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування, передає УНН.

Київська компанія допомагала "росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах - СБУ

Деталі

"Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Це монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві.

"Основним замовником була російська державна корпорація «росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу", - зазначили у спецслужбі.

Як вказали у СБУ, навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти "росатому", київське бюро продовжувало співпрацю, використовуючи схему обходу санкційних обмежень. Вона включала в себе виступ підконтрольних зарубіжних фірм як фіктивних замовників української продукції.

Під час виїзду з України товар "переоформлювали" на фактичних отримувачів - компанії, що контролюються "росатом" і займаються будівництвом АЕС, повідомили у СБУ. Іншими словами, після перетину кордону він набував новий маршрут.

Своєю чергою, за даними СБУ, представники "росатому" здійснювали онлайн сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення було здійснено 16 експортних операцій на користь рф на суму близько 42 мільйони гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили генеральному директору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків в учасників було вилучено документи, комп'ютерну техніку і засоби зв'язку, що свідчили про незаконну діяльність.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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