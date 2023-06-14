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Обігрівав казарми рашистів: СБУ затримала очільника "філії донбасгаза днр"

Київ • УНН

 • 279413 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. СБУ на звільнених територіях Донеччини викрила ще одного колаборанта, який обігрівав казарми рашистів під час окупації Лиману. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Обігрівав казарми рашистів: СБУ затримала очільника "філії донбасгаза днр"

Деталі

Як зазначається, поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії донбасгаза днр". Після "призначення", він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання рф. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Повідомляється, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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