Обогревал казармы рашистов: СБУ задержала главу "филиала донбасгаза днр"

Детали

Как отмечается, пособником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и пошел с ними на сотрудничество.

За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "филиала донбасгаза днр". После "назначения", он сразу приступил к организации обогрева захваченных зданий, где были "расквартированы" оккупационные группировки рф. При этом, он полностью оставил без теплоснабжения дома местных жителей.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался сбежать из города во временно оккупированный Енакиево. Однако, сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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