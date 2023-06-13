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Зв’язані діти та антисанітарія в дитбудинку в Дніпрі: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Відкрито провадження через невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців одного із дитбудинків Дніпра, де зокрема, дітям завдавали тілесні ушкодження та зв’язували. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зв’язані діти та антисанітарія в дитбудинку в Дніпрі: відкрито провадження

Повідомляється, що за результатом моніторингу місцевого Телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро.

Цитата

«Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Доповнення

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомляв, що співробітники Офісу Омбудсмана виявили кричущі порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.

За його словами, моніторингова група виявила:

· одного вихованця у ліжку зі зв'язаними руками та застосування до підопічних фізичного обмеження без правових підстав;

· систематичні випадки отримання тілесних ушкоджень;

· підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;

· відсутність укриття: під час «повітряної тривоги» діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі;

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