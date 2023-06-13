Зв’язані діти та антисанітарія в дитбудинку в Дніпрі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Відкрито провадження через невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я вихованців одного із дитбудинків Дніпра, де зокрема, дітям завдавали тілесні ушкодження та зв’язували. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Повідомляється, що за результатом моніторингу місцевого Телеграм-каналу перевіряється інформація щодо факту неналежного виконання своїх професійних та службових обов’язків щодо охорони та здоров’я вихованців одного із дитячих будинків-інтернатів у місті Дніпро.
Цитата
«Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.
Доповнення
Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомляв, що співробітники Офісу Омбудсмана виявили кричущі порушення в Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті.
За його словами, моніторингова група виявила:
· одного вихованця у ліжку зі зв'язаними руками та застосування до підопічних фізичного обмеження без правових підстав;
· систематичні випадки отримання тілесних ушкоджень;
· підопічні потребували термінового санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль, зношений одяг;
· відсутність укриття: під час «повітряної тривоги» діти залишаються або в кімнатах, або в коридорі;