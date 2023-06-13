Связанные дети и антисанитария в детдоме в Днепре: открыто производство

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11290 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 53208 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 105492 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 105595 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 248363 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128757 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118556 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 360560 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83069 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135569 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162417 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118717 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 18731 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99302 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64605 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 248335 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284662 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 360536 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339610 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 387794 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65186 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99883 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119280 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162946 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77273 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Связанные дети и антисанитария в детдоме в Днепре: открыто производство

Киев • УНН

 • 1859735 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Открыто производство из-за невыполнения обязанностей по охране жизни и здоровья воспитанников одного из детдомов Днепра, где в частности, детям наносили телесные повреждения и связывали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Связанные дети и антисанитария в детдоме в Днепре: открыто производство

Сообщается, что по результатам мониторинга местного Телеграмм-канала проверяется информация о факте ненадлежащего исполнения своих профессиональных и служебных обязанностей по охране и здоровью воспитанников одного из детских домов-интернатов в городе Днепр.

Цитата

«Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Дополнение

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что сотрудники Офиса Омбудсмена выявили вопиющие нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате.

По его словам, мониторинговая группа обнаружила:

· одного воспитанника в постели со связанными руками и применение к подопечным физического ограничения без правовых оснований;

· систематические случаи получения телесных повреждений;

· подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;

· отсутствие укрытия: во время «воздушной тревоги» дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре;

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75