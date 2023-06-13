Связанные дети и антисанитария в детдоме в Днепре: открыто производство

Сообщается, что по результатам мониторинга местного Телеграмм-канала проверяется информация о факте ненадлежащего исполнения своих профессиональных и служебных обязанностей по охране и здоровью воспитанников одного из детских домов-интернатов в городе Днепр.

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«Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Дополнение

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщал, что сотрудники Офиса Омбудсмена выявили вопиющие нарушения в Днепропетровском детском доме-интернате.

По его словам, мониторинговая группа обнаружила:

· одного воспитанника в постели со связанными руками и применение к подопечным физического ограничения без правовых оснований;

· систематические случаи получения телесных повреждений;

· подопечные нуждались в срочном санитарно-гигиеническом уходе, имели загрязненную постель, изношенную одежду;

· отсутствие укрытия: во время «воздушной тревоги» дети остаются либо в комнатах, либо в коридоре;