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Киевская компания помогала "росатому" строить 5 АЭС в разных странах - СБУ

Киев • УНН

 • 877072 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному «росатому» строить 5 АЭС в разных странах. Как сообщили в СБУ, разоблачена масштабная схема обхода антироссийских санкций, организованная Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения, передает УНН.

Киевская компания помогала "росатому" строить 5 АЭС в разных странах - СБУ

Детали

"Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию через собственного дилера в москве.

"Основным заказчиком была российская государственная корпорация «росатом», которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира", - отметили в спецслужбе.

Как указали в СБУ, даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию рф и введения санкций против "росатома", киевское бюро продолжало сотрудничество, используя схему обхода санкционных ограничений. Она включала в себя выступление подконтрольных зарубежных фирм в качестве фиктивных заказчиков украинской продукции.

При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - компании, контролируемые "росатом" и занимающиеся строительством АЭС, сообщили в СБУ. Иными словами, после пересечения границы он приобретал новый маршрут.

В свою очередь, по данным СБУ, представители "росатома" осуществляли онлайн-сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения было осуществлено 16 экспортных операций в пользу рф на сумму около 42 миллиона гривен.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили генеральному директору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Во время обысков у участников были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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