Киевская компания помогала "росатому" строить 5 АЭС в разных странах - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному «росатому» строить 5 АЭС в разных странах. Как сообщили в СБУ, разоблачена масштабная схема обхода антироссийских санкций, организованная Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения, передает УНН.
Детали
"Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций", - сообщили в СБУ.
Отмечается, что до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию через собственного дилера в москве.
"Основным заказчиком была российская государственная корпорация «росатом», которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанций в разных странах мира", - отметили в спецслужбе.
Как указали в СБУ, даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию рф и введения санкций против "росатома", киевское бюро продолжало сотрудничество, используя схему обхода санкционных ограничений. Она включала в себя выступление подконтрольных зарубежных фирм в качестве фиктивных заказчиков украинской продукции.
При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - компании, контролируемые "росатом" и занимающиеся строительством АЭС, сообщили в СБУ. Иными словами, после пересечения границы он приобретал новый маршрут.
В свою очередь, по данным СБУ, представители "росатома" осуществляли онлайн-сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве.
По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения было осуществлено 16 экспортных операций в пользу рф на сумму около 42 миллиона гривен.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили генеральному директору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Во время обысков у участников были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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