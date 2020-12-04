Директор по связям с общественностью Белого дома подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Директор по связям с общественностью Белого дома Алисса Фара после более трех лет работы в администрации президента США Дональда Трампа подала в отставку. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отставка Фары произошла менее чем за два месяца до прихода новой администрации избранного президента США Джо Байдена. В своем заявлении об уходе с должности Фара назвала работу в администрации Трампа “огромной честью” и отметила ряд приоритетов администрации во внутренней и внешней политике.
Отмечается, что Фара стала самой видной сотрудницей администрации, покинувшей Белый дом после выборов.
Тем временем избранный президент США Джозеф Байден официально представил своих главных советников по экономической политике.
Как сообщал УНН, ранее Байден объявил, что должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства, займут только женщины. Он также назначил трех новых членов в команду по борьбе с коронавирусом.