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Директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому подала у відставку

Директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому подала у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Директор зі зв’язків з громадськістю Білого дому Алісса Фара після більше трьох років роботи в адміністрації президента США Дональда Трампа подала у відставку. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

Відставка Фари сталася менш ніж за два місяці до приходу нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена. У своїй заяві про звільнення з посади Фара назвала роботу в адміністрації Трампа “величезною честю” і зазначила ряд пріоритетів адміністрації у внутрішній і зовнішній політиці.

Відзначається, що Фара стала видною співробітницею адміністрації, яка залишила Білий дім після виборів.

Тим часом обраний президент США Джозеф Байден офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики.

Як повідомляв УНН, раніше Байден оголосив, що посади в Білому домі, пов’язані з комунікаціями глави держави, займуть тільки жінки. Він також призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусів.

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