Директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому подала у відставку

Відставка Фари сталася менш ніж за два місяці до приходу нової адміністрації обраного президента США Джо Байдена. У своїй заяві про звільнення з посади Фара назвала роботу в адміністрації Трампа “величезною честю” і зазначила ряд пріоритетів адміністрації у внутрішній і зовнішній політиці.

Відзначається, що Фара стала видною співробітницею адміністрації, яка залишила Білий дім після виборів.

Тим часом обраний президент США Джозеф Байден офіційно представив своїх головних радників з питань економічної політики.

Як повідомляв УНН, раніше Байден оголосив, що посади в Білому домі, пов’язані з комунікаціями глави держави, займуть тільки жінки. Він також призначив трьох нових членів в команду по боротьбі з коронавірусів.