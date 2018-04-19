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Дипломаты РФ выдали экипажу судна "Норд" поддельные паспорта - ГПСУ

Киев • УНН

 • 16935 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Представители российского дипкорпуса и адвокаты прибегают к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд" как граждан РФ, а не Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

Дипломаты РФ выдали экипажу судна "Норд" поддельные паспорта - ГПСУ

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6:00 двое граждан Украины, членов судокоманды "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь", - написал О.Слободян.

По его словам, в аэропорту "Жуляны" на рейс, следовавший в Беларуси, зарегистрировались два человека, которые на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

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"Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины, и поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины - членов команды судна "Норд", которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларусь", - написал он.

По его словам, на момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало.

Учитывая то, что есть основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд" документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, в 15:20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, пограничники отказали в выезде еще 7 гражданам Украины - членам команды судна "Норд", которые дали на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд.

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Членам суднокоманды "Норд" в очередной раз предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях.

По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

Экипаж "Норда" допросили в СБУ по делу о захвате судна.

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