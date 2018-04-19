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Дипломати РФ видали екіпажу судна “Норд” підроблені паспорти - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Представники російського дипкорпусу та адвокати вдаються до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд" як громадян РФ, а не України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

Дипломати РФ видали екіпажу судна “Норд” підроблені паспорти - ДПСУ

“Державна прикордонна служба України повідомляє, що 19 квітня близько 6 години двоє громадян України, членів судокоманди СЧС „Норд“ обманним шляхом виїхали з України до Білорусі”, — написав О.Слободян.

За його словами, в аеропорту “Жуляни” на рейс, що слідував до Білорусі, зареєструвалися двоє осіб, які на паспортний контроль пред’явили документи громадян РФ, видані в генконсульстві РФ в Харкові.

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"Оскільки українська сторона в жодному разі не визнає документи, які видані окупаційною владою РФ в Криму, але це не розповсюджується на документи, які видані офіційно діючими диппредставництвами РФ на території України та оскільки транскрипція прізвищ громадян в паспортах РФ відрізнялася від ідентифікаційних даних громадян України — членів команди судна “Норд”, які містилися в базах даних, дані громадяни були пропущені через кордон та вилетіли до Білорусі", - написав він.

За його словами, на момент вильоту відповідних доручень від інших правоохоронних органів чи рішень судів щодо обмеження у виїзді членів суднокоманди на адресу Держприкордонслужби не надходило.

Враховуючи те, що існують підстави сумніватися у законності видачі громадянам України — членам суднокоманди “Норд” документів, які нібито підтверджують громадянство РФ, о 15:20, під час оформлення пасажирів на рейс, що слідував до Мінська, прикордонники відмовили у виїзді ще 7 громадянам України — членам команди судна “Норд”, які надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, вилучила їх та склала протоколи про чергову спробу незаконного порушення Державного кордону України. Матеріали направлені до суду.

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Членам суднокоманди “Норд” в черговий раз запропоновано звернутися до органів Міграційної служби задля підтвердження громадянства України та виїзду в подальшому до місць постійного проживання на законних підставах.

За цим фактом проінформовано МЗС, СБУ та інші правоохоронні органи.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.

Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.

Екіпаж “Норду” допитали у СБУ у справі про захоплення судна.

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