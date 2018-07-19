Дипломатам из России разрешили посетить арестованную в США россиянку Марию Бутину

"Консульство удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В. Бутиной 19 июля. Предоставим ей необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российские дипломаты посетили заседание суда по делу россиянки и находятся в контакте с ее адвокатом.

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О задержании гражданки РФ стало известно в понедельник. Согласно распространенным Минюстом документам, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока её вина не будет доказана судом.

Федеральная прокуратура США требовала суд лишить свободы россиянку под стражу из-за того, что она могла попросить власти России помочь ей покинуть Соединенные Штаты. Прокуроры рассказали, что Бутина вероятно собиралась улететь из страны - вещи в её квартире были упакованы в коробки, а срок аренды помещения истекал 31 июля. В электронной переписке россиянки обнаружили контакты людей, считающихся в США сотрудниками спецслужб России.

По обвинению в заговоре россиянке грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а за работу в качестве агента без регистрации - до 10 лет. 18 июля суд отказался выпускать ее из-под стражи. Во время заседания суда прокурор предъявил фотографию, на которой россиянка сидит в ресторане с человеком, который предположительно является сотрудником российской разведки.