Дипломатам зі Росії дозволили відвідати заарештовану в США Марію Бутіну

“Посольству вдалося домогтися дозволу на відвідування консульськими співробітниками М.В. Бутіної 19 липня. Надамо їй необхідну підтримку”, — йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що російські дипломати відвідали засідання суду у справі росіянки і знаходяться в контакті з її адвокатом.

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Про затримання громадянки РФ стало відомо в понеділок. Відповідно до поширеного Мін’юстом документами, Бутіна “працювала в інтересах високопоставленого представника російського уряду, який пізніше зайняв високий пост в Центробанку РФ”. Мін’юст зазначив, що Бутіна мала право перебувати і проживати на території США за студентською візою і займалася діяльністю в інтересах РФ без належної реєстрації в Міністерстві юстиції, що в США карається законом. У заяві наголошується, що росіянці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, проте вона залишається невинною доти, поки її вину не буде доведено судом.

Федеральна прокуратура США вимагала суд позбавити волі росіянку під варту через те, що вона могла попросити владу Росії допомогти їй покинути Сполучені Штати. Прокурори розповіли, що Бутіна ймовірно збиралася полетіти зі країни — речі у її квартирі були упаковані в коробки, а термін оренди приміщення закінчувався 31 липня. В електронному листуванні росіянки виявили контакти людей, що вважаються в США співробітниками спецслужб Росії.

За звинуваченням у змові Бутини загрожує позбавлення волі на строк до 5 років, а за роботу в якості агента без реєстрації — до 10 років. 18 липня суд відмовився випускати її з-під варти. Під час засідання суду прокурор пред’явив фотографію, на якій росіянка сидить у ресторані з людиною, яка ймовірно є співробітником російської розвідки.