Дипломат из Венгрии вел трансляцию в Twitter с заседания Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Брюсселе прошло заседание Совета ЕС, посвященное нарушению правовых норм Венгрией. Несмотря на его конфиденциальный характер, член венгерской делегации вел с него ироническую Twitter-трансляцию, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
Заседание Совета Евросоюза, которое прошло во вторник, 10 декабря, и было посвящено нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter, которые представители финской делегации назвали "антисемитскими". Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач с самого начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".
Финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением. Финляндия в настоящее время является главой Совета ЕС.
Между тем парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", глава парламента получит право налагать денежные штрафы и исключать из заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.
Напомним, Совет Европейского союза принял выводы относительно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС.