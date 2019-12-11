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Дипломат из Венгрии вел трансляцию в Twitter с заседания Совета ЕС

Дипломат из Венгрии вел трансляцию в Twitter с заседания Совета ЕС

Киев  •  УНН

 • 39527 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Брюсселе прошло заседание Совета ЕС, посвященное нарушению правовых норм Венгрией. Несмотря на его конфиденциальный характер, член венгерской делегации вел с него ироническую Twitter-трансляцию, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

Заседание Совета Евросоюза, которое прошло во вторник, 10 декабря, и было посвящено нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter, которые представители финской делегации назвали "антисемитскими". Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач с самого начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о том, что происходит, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением. Финляндия в настоящее время является главой Совета ЕС.

Между тем парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", глава парламента получит право налагать денежные штрафы и исключать из заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.

Напомним, Совет Европейского союза принял выводы относительно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС.

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