Дипломат з Угорщини вів трансляцію в Twitter із засідання Ради ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Брюсселі пройшло засідання Ради ЄС, присвячене порушенню правових норм Угорщиною. Незважаючи на його конфіденційний характер, член угорської делегації вів з нього іронічну Twitter-трансляцію, повідомляє УНН з посиланням на Deutche Welle.
Засідання Ради Євросоюзу, що минуло у вівторок, 10 грудня, і було присвячене порушенню правових норм Угорщиною, супроводжувалося витоками в Twitter, які представники фінської делегації назвали "антисемітськими". Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач з самого початку засідання публікував в Twitter іронічні коментарі про те, що відбувається, називаючи представників Євросоюзу "оркестром Сороса".
Фінський міністр з європейських справ Тітті Туппурайнен, коментуючи поведінку Ковача, назвала його "твіти" "антисемітськими", попередивши, що порушення конфіденційності засідання є серйозним порушенням. Фінляндія нині є головою Ради ЄС.
Тим часом парламент Угорщини прийняв у вівторок ряд законопроектів, що обмежують, на думку критиків, незалежність судів і можливість протестів в будівлі парламенту. Відповідно до одного з них, який опозиція охрестила "законом намордника", голова парламенту отримає право накладати грошові штрафи і виключати з засідань депутатів, якщо вони висловлюють свій протест в будівлі парламенту.
Нагадаємо, Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії та Герцеговини на членство в ЄС.