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Рада ЄС розглянула заявку Боснії та Герцоговини на членство в ЄС

Рада ЄС розглянула заявку Боснії та Герцоговини на членство в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У вівторок Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії та Герцеговини на членство в ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Ради ЄС.

Рада привітала висновок Комісії по заявці Боснії та Герцеговини на членство в Європейському Союзі, яка 29 травня надала загальну програму реформ на шляху до інтеграції в ЄС.

"Рада визнає, що Боснія і Герцеговина в даний час не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям і потребує значних зусиллях по зміцненню своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини й поваги та захисту меншин", - йдеться в повідомленні.

Також у Раді оцінили економічну складову в країні.

"Боснія і Герцеговина досягла певного ступеня макроекономічної стабільності, в той час як це все ще знаходиться на ранній стадії створення функціонуючої ринкової економіки, щоб стати конкурентоспроможним на загальному ринку... Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС і має значно активізуватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Франція заблокувала початок переговорів про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії.

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