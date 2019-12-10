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Совет ЕС рассмотрел заявку Боснии и Герцеговины на членство в ЕС

Совет ЕС рассмотрел заявку Боснии и Герцеговины на членство в ЕС

Киев  •  УНН

 • 13141 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во вторник Совет Европейского союза принял выводы относительно заявки Боснии и Герцеговины на членство в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Совет приветствовал заключение Комиссии по заявке Боснии и Герцеговины на членство в Европейском Союзе, которая 29 мая предоставила общую программу реформ на пути к интеграции в ЕС.

"Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере отвечает копенгагенским политическим критериям и требует значительных усилиях по укреплению своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека и уважения и защиты меньшинств", - говорится в сообщении.

Также в Раде оценили экономическую составляющую в стране.

"Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, в то время как это все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики, чтобы стать конкурентоспособным на общем рынке ... Босния и Герцеговина в целом находится на ранней стадии по ее уровня готовности взять на себя обязательства членства в ЕС и имеет значительно активизироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, Франция заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии.

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