Совет ЕС рассмотрел заявку Боснии и Герцеговины на членство в ЕС

Совет приветствовал заключение Комиссии по заявке Боснии и Герцеговины на членство в Европейском Союзе, которая 29 мая предоставила общую программу реформ на пути к интеграции в ЕС.

"Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере отвечает копенгагенским политическим критериям и требует значительных усилиях по укреплению своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека и уважения и защиты меньшинств", - говорится в сообщении.

Также в Раде оценили экономическую составляющую в стране.

"Босния и Герцеговина достигла определенной степени макроэкономической стабильности, в то время как это все еще находится на ранней стадии создания функционирующей рыночной экономики, чтобы стать конкурентоспособным на общем рынке ... Босния и Герцеговина в целом находится на ранней стадии по ее уровня готовности взять на себя обязательства членства в ЕС и имеет значительно активизироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, Франция заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии.