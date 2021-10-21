Диоксид серы с вулкана на Ла-Пальме накрыл Украину: прогноз метеорологов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы с острова Ла-Пальма, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, достигли Украины. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
С помощью спутникового мониторинга ученые обнаружили перемещения по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2, который выделяется при вулканических извержениях.
"В настоящее время эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах — 10-15 км. Соответственно, на воздух, которым мы с вами дышим — это не влияет значительным образом", — говорится в сообщении.
Отмечают, что в случае выпадения осадков в Украине может образоваться слабокислый дождь, который, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни воздушные массы над Украиной будут перемещаться довольно быстро, поэтому в течение следующих суток масса воздуха, которая содержит SO2, практически полностью покинет территорию страны.
Контекст
Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября.
Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.
23 сентября стало известно, что над островом создадут зоны ограниченного воздушного пространства.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего закрыли местный аэропорт.
28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия.
Добавим, что на заброшенном дворе, который окружила вулканическая лава, застряли три собаки. Их планируют забрать с помощью 50-килограммового дрона, оснащенного широкой сетью.