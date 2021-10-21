Діоксид сірки з вулкана на Ла-Пальмі накрив Україну: прогноз метеорологів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкана Кумбре-Вʼєха, сягнули України. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, інформує УНН.
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За допомогою супутникового моніторингу вчені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2, який виділяється при вулканічних виверженнях.
"На даний час ці повітряні маси вже досягли території України. Але, як зазначають вчені, хвилюватися все ж не варто! Адже перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах — 10-15 км. Відповідно, на повітря, яким ми з вами дихаємо — це не впливає значним чином", — ідеться у повідомленні.
Зазначають, що у випадку випадіння опадів в Україні може утворитися слабокислий дощ, який, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для довкілля.
За прогнозами метеорологів, найближчими днями повітряні маси над Україною переміщуватимуться доволі швидко, тому протягом наступної доби маса повітря, яка містить SO2 практично повністю покине територію країни.
Контекст
Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня.
Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.
23 вересня стало відомо, що над островом створять зони обмеженого повітряного простору.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.
Додамо, на занедбаному подвір'ї, яке оточила вулканічна лава, застрягли три собаки. Їх планують забрати за допомогою 50-кілограмового дрона, оснащеного широкою сіткою.