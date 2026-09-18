"Динамо" сыграет с "Шахтёром" уже в 1/8 финала — определились пары Кубка Украины
Киев • УНН
В 1/8 финала Кубка Украины жеребьёвка свела "Шахтёр" и "Динамо". Матчи запланированы на 27–29 октября, а "Тростянец" и "Чернигов" сыграют 6 октября.
Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины-2026/2027, передаёт УНН.
Подробности
По результатам жеребьёвки определились следующие пары:
- "Шахтёр» (Донецк) - "Динамо» (Киев);
- ЛНЗ (Черкассы) - "Металлист” (Харьков);
- "Тростянец”/"Чернигов” - "Эпицентр” (Каменец-Подольский);
- "Полесье” (Житомир) - "Новый Раздол” (Новый Раздол);
- "Маяк” (Сарны) - "Харьков” (Харьков);
- "Заря” (Луганск) - "Кривбасс” (Кривой Рог);
- "Карпаты” (Львов) - "Александрия” (Александрия);
- "Левый Берег” (Киев) - "Верес” (Ровно).
Базовые даты проведения матчей — 27–29 октября.
Отметим, матч 1/16 финала "Тростянец" - "Чернигов" из-за продолжительной воздушной тревоги не состоялся 17 сентября. Новая дата поединка — 6 октября, начало в 11:00 на стадионе им. В. П. Куца (Тростянец).
Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала27.08.26, 15:00 • 6205 просмотров