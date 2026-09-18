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"Динамо" сыграет с "Шахтёром" уже в 1/8 финала — определились пары Кубка Украины

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

В 1/8 финала Кубка Украины жеребьёвка свела "Шахтёр" и "Динамо". Матчи запланированы на 27–29 октября, а "Тростянец" и "Чернигов" сыграют 6 октября.

"Динамо" сыграет с "Шахтёром" уже в 1/8 финала — определились пары Кубка Украины

Сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины-2026/2027, передаёт УНН. 

Подробности

По результатам жеребьёвки определились следующие пары: 

  • "Шахтёр» (Донецк) - "Динамо» (Киев);
    • ЛНЗ (Черкассы) - "Металлист” (Харьков);
      • "Тростянец”/"Чернигов” - "Эпицентр” (Каменец-Подольский);
        • "Полесье” (Житомир) - "Новый Раздол” (Новый Раздол);
          • "Маяк” (Сарны) - "Харьков” (Харьков);
            • "Заря” (Луганск) - "Кривбасс” (Кривой Рог);
              • "Карпаты” (Львов) - "Александрия” (Александрия);
                • "Левый Берег” (Киев) - "Верес” (Ровно).

                  Базовые даты проведения матчей — 27–29 октября.

                  Отметим, матч 1/16 финала "Тростянец" - "Чернигов" из-за продолжительной воздушной тревоги не состоялся 17 сентября. Новая дата поединка — 6 октября, начало в 11:00 на стадионе им. В. П. Куца (Тростянец).

                  Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала27.08.26, 15:00 • 6205 просмотров

                  Павел Башинский

                  Спорт
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