"Динамо" зіграє з "Шахтарем" вже в 1/8 фіналу - визначилися пари Кубку України
Київ • УНН
У 1/8 фіналу Кубка України жереб звів "Шахтар" і "Динамо". Матчі заплановані на 27–29 жовтня, а "Тростянець" і "Чернігів" зіграють 6 жовтня.
Сьогодні, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2026/2027, передає УНН.
Деталі
За результатами жеребкування визначилися наступні пари:
- "Шахтар» (Донецьк) - "Динамо» (Київ);
- ЛНЗ (Черкаси) - "Металіст” (Харків);
- "Тростянець”/"Чернігів” - "Епіцентр” (Кам’янець-Подільський);
- "Полісся” (Житомир) - "Новий Розділ” (Новий Розділ);
- "Маяк” (Сарни) - "Харків” (Харків);
- "Зоря” (Луганськ) - "Кривбас” (Кривий Ріг);
- "Карпати” (Львів) - "Олександрія” (Олександрія);
- "Лівий Берег” (Київ) - "Верес” (Рівне).
Базові дати проведення матчів 27-29 жовтня.
Зазначимо, матч 1/16 фіналу "Тростянець" - "Чернігів" через довготривалу повітряну тривогу не відбувся 17 вересня. Нова дата поєдинку - 6 жовтня, початок об 11:00 на стадіоні ім. В.П. Куца (Тростянець).
Кубок України з футболу: визначилися пари 1/16 фіналу27.08.26, 15:00 • 6203 перегляди