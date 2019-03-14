Дикий кабан травмировал двух женщин посреди улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В городе Миргороде Полтавской области дикий кабан травмировал двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба Миргородского отдела полиции ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
Согласно сообщению, вчера на улице Свидницкого и Долгое Озеро зафиксировано появление дикого кабана, который напал на двух местных жительниц.
"Двум пострадавшим миргородкам с незначительными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас женщины, пострадавшие от нападения животного, находятся дома. Стационарном лечении не нуждаются", - отметили в полиции.
Напомним, в Харьковской области, на базе отдыха, на одну из работниц напал медведь.