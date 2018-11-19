Жінка потрапила до лікарні через напад ведмедя

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Харківській області, на базі відпочинку, на одну з працівниць напав ведмідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"17 листопада о 7:55 на території бази відпочинку, розташованої в смт Старий Салтів, під час прибирання території на 53-річну працівницю напав ведмідь. Мешканка села Хотімля не зачинила клітку з твариною. З переломом стегна та укусом ноги жінку доставили до лікарні", – йдеться в повідомленні.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Факт події зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 КК України, тобто умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, у міні-зоопарку на Тернопільщині лев травмував 14-річного хлопця: той підійшов надто близько до клітки з левом, і хижак вдарив його лапою по плечу. 

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