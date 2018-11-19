Женщина попала в больницу из-за нападения медведя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Харьковской области, на базе отдыха, на одну из работниц напал медведь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"17 ноября в 7:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу", – говорится в сообщении.
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По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт события зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 УК Украины, то есть умышленное средней тяжести телесное повреждение.
Напомним, в мини-зоопарка на Тернопольской области лев травмировал 14-летнего парня: тот подошел слишком близко к клетке со львом, и хищник ударил его лапой по плечу.