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Бегемот вбив китайського туриста у Кенії

Київ • УНН

 • 21877 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Китайський турист намагався зблизька сфотографувати бегемота у Кенії, але тварина напала на людину і завдала їй смертельних поранень. Про це з посиланням на BBC передає УНН.

Бегемот вбив китайського туриста у Кенії

Як повідомляє видання, 66-літній китайський турист Чанг Мінг Чунг та його співвітчизник спостерігали за твариною у природному заповіднику поблизу озера Найваша за 90 кілометрів від столиці Найробі.

За словами свідків трагедії, двоє туристів занадто близько підійшли до тварин. Покусаного чоловіка встигли відвезти до шпиталю, проте він згодом помер.

Видання додало, що через високий рівень води у річках у цьому регіоні зникли пасовиська, де бегемоти зазвичай паслись. Тож тварини бродять у пошуках їжі та відходять далеко від води. Іноді вони зовсім близько підходять до ферм і навіть наближаються до території готелів, що збільшує кількість контактів з людьми.

Бегемоти, зазвичай, є дуже агресивними і щорічно від їхніх нападів в Африці помирають 500 людей.

Нагадаємо, у Національному зоопарку Сальвадора помер від нанесених невідомими ран один з найулюбленіших місцевими жителями вихованців — бегемот Густавіто.

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