Бегемот убил китайского туриста в Кении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Китайский турист пытался вблизи сфотографировать бегемота в Кении, но животное напало на человека и нанесло ему смертельные ранения. Об этом со ссылкой на BBC передает УНН.
Как сообщает издание, 66-летний китайский турист Чанг Минг Чунг и его соотечественник наблюдали за животным в природном заповеднике близ озера Найваша в 90 километрах от столицы Найроби.
По словам свидетелей трагедии, двое туристов слишком близко подошли к животным. Покусанного мужчину успели отвезти в больницу, однако он впоследствии скончался.
Издание добавило, что из-за высокого уровня воды в реках в этом регионе исчезли пастбища, где бегемоты обычно паслись. Поэтому животные бродят в поисках пищи и уходят далеко от воды. Иногда они совсем близко подходят к фермам и даже приближаются к территории отелей, что увеличивает количество контактов с людьми.
Бегемоты, как правило, очень агрессивны и ежегодно от их нападений в Африке умирают 500 человек.
Напомним, в Национальном зоопарке Сальвадора умер от нанесенных неизвестными ран один из самых любимых местными жителями воспитанников - бегемот Густавито.