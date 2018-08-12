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Бегемот убил китайского туриста в Кении

Киев • УНН

 • 21877 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Китайский турист пытался вблизи сфотографировать бегемота в Кении, но животное напало на человека и нанесло ему смертельные ранения. Об этом со ссылкой на BBC передает УНН.

Бегемот убил китайского туриста в Кении

Как сообщает издание, 66-летний китайский турист Чанг Минг Чунг и его соотечественник наблюдали за животным в природном заповеднике близ озера Найваша в 90 километрах от столицы Найроби.

По словам свидетелей трагедии, двое туристов слишком близко подошли к животным. Покусанного мужчину успели отвезти в больницу, однако он впоследствии скончался.

Издание добавило, что из-за высокого уровня воды в реках в этом регионе исчезли пастбища, где бегемоты обычно паслись. Поэтому животные бродят в поисках пищи и уходят далеко от воды. Иногда они совсем близко подходят к фермам и даже приближаются к территории отелей, что увеличивает количество контактов с людьми.

Бегемоты, как правило, очень агрессивны и ежегодно от их нападений в Африке умирают 500 человек.

Напомним, в Национальном зоопарке Сальвадора умер от нанесенных неизвестными ран один из самых любимых местными жителями воспитанников - бегемот Густавито.

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