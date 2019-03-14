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Дикий кабан травмував двох жінок посеред вулиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У місті Миргороді Полтавської області дикий кабан травмував двох жінок. Про це повідомила прес-служба Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, передає УНН.

Дикий кабан травмував двох жінок посеред вулиці

Згідно з повідомленням, вчора на вулиці Свидницького і Довге Озеро зафіксовано появу дикого кабана, який напав на двох місцевих жительок.

"Двом постраждалим миргородкам з незначними пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу. Наразі жінки, постраждалі від нападу тварини, знаходяться вдома. Стаціонарного лікування не потребують", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Харківській області, на базі відпочинку, на одну з працівниць напав ведмідь.

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