ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 87910 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 97426 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138522 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126892 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128448 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130484 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153169 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151128 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов

Киев  •  УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Контрольно-проверочными мероприятиями установлено занижение доходов дочерним предприятием "Черкасский облавтодор" ОАО "Государственная автомобильная компания "Автомобильные дороги Украины" и, как следствие, - занижение налогов. По результатам проверки доначислено налогов на сумму более 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Правильность определения сумм налогов контролирующим органом подтверждена 7 августа Шестым апелляционным административным судом по делу об обжаловании результатов плановой проверки ГП "Черкасский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Решение суда вступило в законную силу.

В феврале текущего года Запорожским окружным административным судом была поддержана позиция Офиса по увеличению ГП "Запорожский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" суммы налога на 13 800 000 грн, которая была занижена предприятием в результате искусственного формирования низкой цены выполнения работ.

Единственными исполнителями по предоставлению услуг по управлению и ремонту автодорог по заказу региональных служб автодорог выступают облавтодоры.

Из 120 000 километров дорог местного значения, которые есть в Украине, более-менее приведены в порядок только несколько тысяч. Это при том, что финансирование дорожных работ (как на государственных, так и на местных автострадах) от года к году увеличивается.

В этом году на ремонт и реконструкцию дорог местного значения была выделена значительная часть средств Дорожного фонда (35%). Всего на данное направление государство направила около 15 млрд грн.

Напомним, украинцы с начала года уплатили почти 90 млн грн транспортного налога.

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