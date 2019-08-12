Украинцы с начала года уплатили почти 90 млн грн транспортного налога
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В этом году физические лица уплатили почти 90 млн грн транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
“По состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили транспортного налога — 89,7 млн грн”, — говорится в ответе.
Напомним, в этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество.
Как сообщал УНН, налогоплательщикам начали поступать электронные письма от имени Государственной фискальной службы Украины с вложениями, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла.