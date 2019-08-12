Українці з початку року сплатили майже 90 млн грн транспортного податку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У цьому році фізичні особи сплатили майже 90 млн грн транспортного податку. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Станом на 1 серпня фізичні особи у 2019 році сплатили транспортного податку — 89,7 млн грн”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, у цьому році фізичні особи сплатили майже 600 млн грн податку на нерухоме майно.
Як повідомляв УНН, платникам податків почали надходити електронні листи від імені Державної фіскальної служби України з вкладеннями, відкриття яких призводить до завантаження вірусного файлу.