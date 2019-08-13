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ДФС донарахувала черкаському облавтодору 20 млн грн податків

ДФС донарахувала черкаському облавтодору 20 млн грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Контрольно-перевірочними заходами встановлено заниження доходів дочірнім підприємством "Черкаський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна автомобільна компанія "Автомобільні дороги України" та, як наслідок, - заниження податків. За результатами перевірки донараховано податків на суму більше ніж 20 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс великих платників податків ДФС.

Правильність визначення сум податків контролюючим органом підтверджено 7 серпня Шостим апеляційним адміністративним судом у справі про оскарження результатів планової перевірки ДП "Черкаський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України". Рішення суду набрало законної сили.

У лютому поточного року Запорізьким окружним адміністративним судом було підтримано позицію Офісу щодо збільшення ДП "Запорізький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" суми податку на 13,8 млн грн, котру було занижено підприємством внаслідок штучного формування низької ціни виконання робіт.

Єдиними виконавцями по наданню послуг з управління та ремонту автодоріг за замовленням регіональних Служб автодоріг виступають облавтодори.

З 120 тисяч кілометрів доріг місцевого значення, які є в Україні, більш-менш доведені до ладу лише декілька тисяч. Це при тому, що фінансування дорожніх робіт (як на державних, так і на місцевих автострадах) від року до року збільшується.

Цього року на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення була виділена значна частина коштів Дорожнього фонду (35%). Загалом на даний напрямок держава скерувала близько 15 млрд грн.

Нагадаємо, українці з початку року сплатили майже 90 млн грн транспортного податку.

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