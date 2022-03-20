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Дэвид Бекхэм "подарил" свой Instagram врачу из Харькова

Дэвид Бекхэм "подарил" свой Instagram врачу из Харькова

Киев • УНН

 • 302686 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм предоставил в пользование свою страницу в Instagram врачу из Харькова Ирине Кондратовой, чтобы она показала многомиллионной аудитории работу перинатального центра в условиях войны, информирует УНН.

На Бекхэма в Instagram подписано 71,4 млн людей.

Цитата

"Сегодня я передаю свои социальные сети Ирине, главе областного перинатального центра в Харькове, где она помогает женщинам безопасно рожать. Благодаря вашим пожертвованиям кислородные генераторы помогают новорожденным выживать в сложных условиях. Пожалуйста, продолжайте поддерживать благотворительные организации, в частности ЮНИСЕФ, и таких людей как Ирина", — сообщил Бекхэм.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Напомним

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его жена актриса Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 млн долларов на гуманитарную помощь Украине из-за полномасштабного вторжения рф.

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