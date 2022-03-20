Дэвид Бекхэм "подарил" свой Instagram врачу из Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм предоставил в пользование свою страницу в Instagram врачу из Харькова Ирине Кондратовой, чтобы она показала многомиллионной аудитории работу перинатального центра в условиях войны, информирует УНН.
На Бекхэма в Instagram подписано 71,4 млн людей.
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"Сегодня я передаю свои социальные сети Ирине, главе областного перинатального центра в Харькове, где она помогает женщинам безопасно рожать. Благодаря вашим пожертвованиям кислородные генераторы помогают новорожденным выживать в сложных условиях. Пожалуйста, продолжайте поддерживать благотворительные организации, в частности ЮНИСЕФ, и таких людей как Ирина", — сообщил Бекхэм.
Напомним
Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его жена актриса Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 млн долларов на гуманитарную помощь Украине из-за полномасштабного вторжения рф.