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Стивен Спилберг с женой передали 1 млн долларов в поддержку Украины

Стивен Спилберг с женой передали 1 млн долларов в поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг и его жена актриса Кейт Кэпшоу пожертвовали 1 млн долларов на гуманитарную помощь Украине из-за полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Пожертвование пара прислала через собственный благотворительный фонд Hearthland Foundation нескольким организациям в Украине и в соседних странах, в частности Польскому Красному Кресту, Польской гуманитарной акции, World Central Kitchen, Обществу помощи еврейским иммигрантам и Фонду срочных действий.

Добавим

После нападения россии Украину поддержали некоторые мировые звезды и художники.

Так, Мила Кунис, которая родилась в Украине, и ее муж Эштон Катчер запустили кампанию GoFundMe, чтобы собрать 30 миллионов долларов на помощь украинским семьям.

Оливия Колман, Бизи Филлипс и другие обратились к видеоплатформе Cameo и пообещали пожертвовать часть своих доходов на благотворительность.

Российская феминистическая панк-группа Pussy Riot, которая открыто выступает против кремля и президента владимира путина собрала вместе со своими фанатами более 7 миллионов долларов через NFT на поддержку Украины.

Напомним

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет сотрудничать с российскими издательствами.

Эко-активистка Грета Тунберг тоже поддержала Украину.

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