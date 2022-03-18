Стивен Спилберг с женой передали 1 млн долларов в поддержку Украины

Детали

Пожертвование пара прислала через собственный благотворительный фонд Hearthland Foundation нескольким организациям в Украине и в соседних странах, в частности Польскому Красному Кресту, Польской гуманитарной акции, World Central Kitchen, Обществу помощи еврейским иммигрантам и Фонду срочных действий.

Добавим

После нападения россии Украину поддержали некоторые мировые звезды и художники.

Так, Мила Кунис, которая родилась в Украине, и ее муж Эштон Катчер запустили кампанию GoFundMe, чтобы собрать 30 миллионов долларов на помощь украинским семьям.

Оливия Колман, Бизи Филлипс и другие обратились к видеоплатформе Cameo и пообещали пожертвовать часть своих доходов на благотворительность.

Российская феминистическая панк-группа Pussy Riot, которая открыто выступает против кремля и президента владимира путина собрала вместе со своими фанатами более 7 миллионов долларов через NFT на поддержку Украины.

Напомним

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет сотрудничать с российскими издательствами.

Эко-активистка Грета Тунберг тоже поддержала Украину.