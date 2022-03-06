Стівен Кінг не співпрацюватиме з російськими видавництвами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Американський письменник Стівен Кінг не продовжуватиме договори з російськими видавництвами на видання його книжок. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
Деталі
Цю інформацію письменник повідомив у відповідь на допис канадського колеги Лінвуда Барклі, який також ухвалив таке ж рішення.
Цитата
"Я визнаю, що це невелика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пук у бурю, але я не продовжую свої контракти на книги російською", – написав Барклі.
Кінг додав: "Я теж".
Нагадаємо
Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" підтримав Україну.
Neither am I. https://t.co/YxxQPINaAl— Stephen King (@StephenKing) March 5, 2022