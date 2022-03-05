Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" підтримав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Колишній ведучий американського телешоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку Україні. Він записав відео, яке зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України, повідомляє УНН.
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Звернення він розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.
"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати... Російський військовий корабель, іди нах*й!" - сказав Гайнеман.
Потім Гайнеман перейшов на англійську.
"Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно", - повідомив він.
На завершення ексведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: "Українці – молодці!".
Нагадаємо
Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Україну.
Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022