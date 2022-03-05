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Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" підтримав Україну

Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" підтримав Україну

Київ • УНН

 • 251090 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Колишній ведучий американського телешоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку Україні. Він записав відео, яке зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України, повідомляє УНН.

Деталі 

Звернення він розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати... Російський військовий корабель, іди нах*й!" - сказав Гайнеман.

Потім Гайнеман перейшов на англійську.

"Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно", - повідомив він.

На завершення ексведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: "Українці – молодці!".

Нагадаємо 

Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Україну.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022

Українські Національні Новини

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