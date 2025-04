Джеймі Гайнеман з "Руйнівників міфів" підтримав Україну

Деталі

Звернення він розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.

"Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати... Російський військовий корабель, іди нах*й!" - сказав Гайнеман.

Потім Гайнеман перейшов на англійську.

"Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно", - повідомив він.

На завершення ексведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: "Українці – молодці!".

Нагадаємо

Екоактивістка Грета Тунберг підтримала Україну.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83

— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022