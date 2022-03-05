Джейми Гайнеман из "Разрушителей легенд" поддержал Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Бывший ведущий американского телешоу "Разрушители легенд" Джейми Гайнеман выразил свою поддержку Украине. Он записал видео, которое в частности опубликовано на официальном Twitter-аккаунте Украины, сообщает УНН.
Детали
Обращение он начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он собственно обращался.
"Я Джейми Гайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне надо кое-что сказать. Русский военный корабль, иди нах*й!"- сказал Гайнеман.
Затем Гайнеман перешел на английский.
"Русские солдаты, вы должны просто идти домой. Просто идти домой. Вы знаете, что вы делаете неправильно", - сообщил он.
В завершение эксведущий похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, заявив: "Украинцы - молодцы!".
Напомним
Грета Тунберг поддержала Украину.
Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of youpic.twitter.com/XKrK8J7P83— Ukraine / Украина (@Ukraine)March 4, 2022