Джейми Гайнеман из "Разрушителей легенд" поддержал Украину

Детали

Обращение он начал на русском языке, чтобы его поняли те, к кому он собственно обращался.

"Я Джейми Гайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне надо кое-что сказать. Русский военный корабль, иди нах*й!"- сказал Гайнеман.

Затем Гайнеман перешел на английский.

"Русские солдаты, вы должны просто идти домой. Просто идти домой. Вы знаете, что вы делаете неправильно", - сообщил он.

В завершение эксведущий похвалил украинцев за их борьбу с оккупантами, заявив: "Украинцы - молодцы!".

Напомним

Грета Тунберг поддержала Украину.

Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of youpic.twitter.com/XKrK8J7P83