Стивен Кинг не будет сотрудничать с российскими издательствами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать договоры с российскими издательствами на издание его книг. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
Детали
Эту информацию писатель сообщил в ответ на сообщение канадского коллеги Линвуда Баркли, который также принял такое же решение.
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"Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пук в бурю, но я не продолжаю свои контракты на книги на русском", - написал Баркли.
Кинг добавил: "Я тоже".
Напомним
Джейми Гайнеман из "Разрушителей легенд" поддержал Украину.
Neither am I.Https://t.Co/YxxQPINaAl— Stephen King (@StephenKing)March 5, 2022