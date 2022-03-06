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Стивен Кинг не будет сотрудничать с российскими издательствами

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать договоры с российскими издательствами на издание его книг. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

Детали

Эту информацию писатель сообщил в ответ на сообщение канадского коллеги Линвуда Баркли, который также принял такое же решение.

Цитата

"Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пук в бурю, но я не продолжаю свои контракты на книги на русском", - написал Баркли.

Кинг добавил: "Я тоже".

Напомним

Джейми Гайнеман из "Разрушителей легенд" поддержал Украину.

Neither am I.Https://t.Co/YxxQPINaAl

— Stephen King (@StephenKing)March 5, 2022

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