Стивен Кинг не будет сотрудничать с российскими издательствами

Детали

Эту информацию писатель сообщил в ответ на сообщение канадского коллеги Линвуда Баркли, который также принял такое же решение.

Цитата

"Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пук в бурю, но я не продолжаю свои контракты на книги на русском", - написал Баркли.

Кинг добавил: "Я тоже".

Напомним

Джейми Гайнеман из "Разрушителей легенд" поддержал Украину.

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