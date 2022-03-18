Стівен Спілберг з дружиною передали 1 млн доларів на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Американський кінорежисер Стівен Спілберг та його дружина акторка Кейт Кепшоу пожертвували 1 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні через повномасштабне вторгнення рф. Про це повідомляє УНН з посилання на Variety.
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Пожертву пара надіслала через власний благодійний фонд Hearthland Foundation кільком організаціям в Україні та в сусідніх країнах, зокрема Польському Червоному Хресту, Польській гуманітарній акції, World Central Kitchen, Товариству допомоги єврейським іммігрантам та Фонду термінових дій.
Додамо
Після нападу росії Україну підтримали деякі світові зірки та митці.
Так, Міла Куніс, яка народилася в Україні, та її чоловік Ештон Катчер запустили кампанію GoFundMe, щоб зібрати 30 мільйонів доларів на допомогу українським сім’ям.
Олівія Колман, Бізі Філліпс та інші звернулися до відеоплатформи Cameo і пообіцяли пожертвувати частину своїх доходів на благодійність.
Російська феміністична панк-група Pussy Riot, яка відкрито виступає проти Кремля і президента володимира путіна зібрала разом зі своїми фанатами понад 7 мільйонів доларів через NFT на підтримку України.
Нагадаємо
Американський письменник Стівен Кінг заявив, що не співпрацюватиме з російськими видавництвами.
Екоактивістка Грета Тунберг теж підтримала Україну.