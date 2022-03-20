Девід Бекхем "подарував" свій Instagram лікарю з Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Англійський ексфутболіст Девід Бекхем надав у користування свою сторінку в Instagram лікарю з Харкова Ірині Кондратовій, щоб вона показала багатомільйонній аудиторії роботу перинатального центру в умовах війни, інформує УНН.
На Бекхема в Instagram підписано 71,4 млн людей.
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"Сьогодні я передаю свої соціальні мережі Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, де вона допомагає жінкам безпечно народжувати. Завдяки вашим пожертвам кисневі генератори допомагають новонародженим виживати у складних умовах. Будь ласка, продовжуйте підтримувати благодійні організації, зокрема ЮНІСЕФ, та таких людей як Ірина", — повідомив Бекхем.
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