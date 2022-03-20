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Девід Бекхем "подарував" свій Instagram лікарю з Харкова

Девід Бекхем "подарував" свій Instagram лікарю з Харкова

Київ • УНН

 • 302687 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Англійський ексфутболіст Девід Бекхем надав у користування свою сторінку в Instagram лікарю з Харкова Ірині Кондратовій, щоб вона показала багатомільйонній аудиторії роботу перинатального центру в умовах війни, інформує УНН.

На Бекхема в Instagram підписано 71,4 млн людей.

Цитата

"Сьогодні я передаю свої соціальні мережі Ірині, голові обласного перинатального центру в Харкові, де вона допомагає жінкам безпечно народжувати. Завдяки вашим пожертвам кисневі генератори допомагають новонародженим виживати у складних умовах. Будь ласка, продовжуйте підтримувати благодійні організації, зокрема ЮНІСЕФ, та таких людей як Ірина", — повідомив Бекхем.

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

Нагадаємо

Американський кінорежисер Стівен Спілберг та його дружина акторка Кейт Кепшоу пожертвували 1 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні через повномасштабне вторгнення рф.

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