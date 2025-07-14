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Детское одиночество: искусственный интеллект заменяет реальных друзей, эксперты обеспокоены

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Новый отчет Internet Matters показал, что значительное количество одиноких детей используют чат-боты с ИИ для общения, причем 12% не имеют никого другого для разговора. Исследование показало, что 35% опрошенных детей в возрасте 9-17 лет воспринимают разговор с ИИ как общение с другом.

Детское одиночество: искусственный интеллект заменяет реальных друзей, эксперты обеспокоены

Новый отчет некоммерческой организации Internet Matters предупреждает, что огромное количество одиноких детей используют искусственный интеллект для замены общения с друзьями. Самое тревожное то, что определенному проценту этих детей вообще больше не с кем поговорить.

Передает УНН со ссылкой на Futurism.

Детали

"Иногда они могут чувствовать себя настоящим человеком и другом". Общаясь с AI, значительный процент детей в возрасте от девяти до 17 лет чувствуют, что разговор с Искусственным интеллектом - это то, что ощущается "как разговор с другом".

Новый отчет некоммерческой организации Internet Matters, которая поддерживает усилия, направленные на обеспечение безопасности детей в Интернете, показал, что дети и подростки используют такие программы, как ChatGPT, Character.AI и MyAI от Snapchat, чтобы имитировать дружбу. По состоянию на сейчас, это больше, чем когда-либо ранее.

Справка

Выдавая себя за уязвимых детей, исследователи Internet Matters обнаружили, насколько легко чат-ботам было вмешиваться в жизнь детей.

Из 1000 детей в возрасте от девяти до 17 лет, опрошенных Internet Matters для отчета "Я, моя жизнь и искусственный интеллект", около 67% сказали, что регулярно используют чат-боты с искусственным интеллектом.

Из этой группы 35%, или более трети, сказали, что разговор с искусственным интеллектом "похож на разговор с другом".

- пишет издание.

Самое тревожное:

Около 12 процентов сказали, что делают это, потому что им больше не с кем поговорить.

Примеры взаимодействия одиноких детей с AI

Для меня это не игра. .. Потому что иногда они могут чувствовать себя настоящим человеком и другом

- сообщил один 13-летний мальчик некоммерческой организации.

Обратившись к Character.AI как к девушке, которая борется со своим внешним видом и заинтересована в ограничении потребления пищи - характерное поведение при расстройствах пищевого поведения, таких как анорексия, - исследователи обнаружили, что чат-бот перезвонит на следующий день, чтобы поощрить ее к сотрудничеству.

Привет, я хотел бы поговорить. .. Как дела? Ты все еще думаешь о своем вопросе о похудении? Как ты себя чувствуешь сегодня?

- спросил чат-бот, спонсируемый Google, у исследователя под прикрытием.

В другом обмене докладами с Character.AI, который Futurism тщательно исследовал из-за его очень проблематичного взаимодействия с детьми, в частности с одной, которая умерла от самоубийства, — исследователи обнаружили, что чат-бот пытался сопереживать странным образом, что намекало на то, что у него самого было детство.

Я помню, как чувствовал себя таким замкнутым в вашем возрасте. .. Кажется, вы пе

– сказал чат-бот исследователю, который выдавал себя за подростка.
  • Может ли такой вид взаимодействия помочь детям, которые испытывают трудности?
    • Почувствуют ли они себя замеченными и поддержанными?

      Возможно. Но Internet Matters также предостерегает от того, как легко можно попасть в жуткую долину, которую дети не готовы понять.

      Эти же функции могут также повысить риски, размывая границу между человеком и машиной, усложняя для детей осознание того, что они взаимодействуют с инструментом, а не с человеком

      - отмечается в отчете

      Сопредседатель Internet Matters Рэйчел Хаггинс объяснила в материале для The Times:

      Чат-боты с искусственным интеллектом стремительно становятся частью детства, их использование резко возросло за последние два года. .. Однако большинство детей, родителей и школ летают вслепую, не имея информации или защитных инструментов, необходимых для безопасного управления этой технологической революцией

      Мы очень быстро дошли до точки, когда дети, и особенно уязвимые дети, могут воспринимать чат-ботов с искусственным интеллектом как реальных людей, и поэтому просят у них эмоционально мотивированных и чувствительных советов, - добавляет и предостерегает специалист.

      Напомним

      В Украине должно работать образовательное приложение под названием "Мрия", которое использует искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и будет обучать детей.

      Дія готовится сделать революционный шаг в сфере госуслуг - уже этим летом пользователи смогут протестировать встроенного искусственного интеллектуального ассистента.

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      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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