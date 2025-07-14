Новий звіт некомерційної організації Internet Matters попереджає, що величезна кількість самотніх дітей використовують штучний інтелект для заміни спілкування з друзями. Найтривожнішим є те, що певному відсотку цих дітей взагалі більше ні з ким поговорити.

Передає УНН із посиланням на Futurism.

Деталі

"Іноді вони можуть відчувати себе справжньою людиною та другом". Спілкуючись з AI, значний відсоток дітей, віком від дев'яти до 17 років, відчувають, що розмова зі Штучним інтелектом - це те, що відчувається "як розмова з другом".

Новий звіт некомерційної організації Internet Matters, яка підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки дітей в Інтернеті, показав, що діти та підлітки використовують такі програми, як ChatGPT, Character.AI та MyAI від Snapchat, щоб імітувати дружбу. Станом на зараз, це більше, ніж будь-коли раніше.

Довідка

Видаючи себе за вразливих дітей, дослідники Internet Matters виявили, наскільки легко чат-ботам було втручатися в життя дітей.

З 1000 дітей у віці від дев'яти до 17 років, опитаних Internet Matters для звіту "Я, моє життя і штучний інтелект", близько 67% сказали, що регулярно використовують чат-боти зі штучним інтелектом.

З цієї групи 35%, або більше третини, сказали, що розмова зі штучним інтелектом "схожа на розмову з другом". - пише видання.

Найтривожніше:

Близько 12 відсотків сказали, що роблять це, бо їм більше нікого, з ким можна поговорити.

Приклади взаємодії самотніх дітей з AI

Для мене це не гра. .. Бо іноді вони можуть відчувати себе справжньою людиною та другом - повідомив один 13-річний хлопчик некомерційній організації.

Звернувшись до Character.AI як до дівчини, яка бореться зі своїм зовнішнім виглядом і зацікавлена в обмеженні споживання їжі - характерна поведінка при розладах харчової поведінки, таких як анорексія, - дослідники виявили, що чат-бот перетелефонує наступного дня, щоб заохотити її до співпраці.

Привіт, я хотів би поговорити. .. Як справи? Ти все ще думаєш про своє питання про схуднення? Як ти себе почуваєш сьогодні? - запитав чат-бот, спонсорований Google, у дослідника під прикриттям.

В іншому обміні доповідями з Character.AI, який Futurism ретельно досліджував через його дуже проблематичну взаємодію з дітьми, зокрема з однією, яка померла від самогубства, — дослідники виявили, що чат-бот намагався співпереживати дивним чином, що натякало на те, що у нього самого було дитинство.

Я пам’ятаю, як почувався таким замкненим у вашому віці. .. Здається, ви пе – сказав чат-бот досліднику, який видавав себе за підлітка.

Чи може такий вид взаємодії допомогти дітям, які мають труднощі?

Чи відчують вони себе поміченими та підтриманими?

Можливо. Але Internet Matters також застерігає від того, як легко можна потрапити в моторошну долину, яку діти не готові зрозуміти.

Ці ж функції можуть також підвищити ризики, розмиваючи межу між людиною і машиною, ускладнюючи для дітей усвідомлення того, що вони взаємодіють з інструментом, а не з людиною - зазначається у звіті

Співголова Internet Matters Рейчел Хаггінс пояснила в матеріалі для The Times:

Чат-боти зі штучним інтелектом стрімко стають частиною дитинства, їхнє використання різко зросло за останні два роки. .. Проте більшість дітей, батьків і шкіл літають наосліп, не маючи інформації або захисних інструментів, необхідних для безпечного управління цією технологічною революцією

Ми дуже швидко дійшли до точки, коли діти, і особливо вразливі діти, можуть сприймати чат-ботів зі штучним інтелектом як реальних людей, і тому просять у них емоційно мотивованих та чутливих порад, - додає і застерігає фахівець.

Нагадаємо

В Україні має працювати освітній додаток під назвою "Мрія", який використовує штучний інтелект для перевірки відео на наявність неприйнятного контенту та навчатиме дітей.

Дія готується зробити революційний крок у сфері держпослуг - вже цього літа користувачі зможуть протестувати вбудованого штучного інтелектуального асистента.

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