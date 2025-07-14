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Самотність дітей: штучний інтелект замінює реальних друзів, експерти стурбовані

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Новий звіт Internet Matters виявив, що значна кількість самотніх дітей використовує ШІ-чатботи для спілкування, причому 12% не мають більше нікого для розмови. Дослідження показало, що 35% опитаних дітей віком 9-17 років сприймають розмову з ШІ як спілкування з другом.

Самотність дітей: штучний інтелект замінює реальних друзів, експерти стурбовані

Новий звіт некомерційної організації Internet Matters попереджає, що величезна кількість самотніх дітей використовують штучний інтелект для заміни спілкування з друзями. Найтривожнішим є те, що певному відсотку цих дітей взагалі більше ні з ким поговорити.

Передає УНН із посиланням на Futurism.

Деталі

"Іноді вони можуть відчувати себе справжньою людиною та другом". Спілкуючись з AI, значний відсоток дітей, віком від дев'яти до 17 років, відчувають, що розмова зі Штучним інтелектом - це те, що відчувається "як розмова з другом".

Новий звіт некомерційної організації Internet Matters, яка підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки дітей в Інтернеті, показав, що діти та підлітки використовують такі програми, як ChatGPT, Character.AI та MyAI від Snapchat, щоб імітувати дружбу. Станом на зараз, це більше, ніж будь-коли раніше.

Довідка

Видаючи себе за вразливих дітей, дослідники Internet Matters виявили, наскільки легко чат-ботам було втручатися в життя дітей.

З 1000 дітей у віці від дев'яти до 17 років, опитаних Internet Matters для звіту "Я, моє життя і штучний інтелект", близько 67% сказали, що регулярно використовують чат-боти зі штучним інтелектом.

З цієї групи 35%, або більше третини, сказали, що розмова зі штучним інтелектом "схожа на розмову з другом".

- пише видання. 

Найтривожніше:

Близько 12 відсотків сказали, що роблять це, бо їм більше нікого, з ким можна поговорити.

Приклади взаємодії самотніх дітей з AI

Для мене це не гра. .. Бо іноді вони можуть відчувати себе справжньою людиною та другом 

- повідомив один 13-річний хлопчик некомерційній організації.

Звернувшись до Character.AI як до дівчини, яка бореться зі своїм зовнішнім виглядом і зацікавлена в обмеженні споживання їжі - характерна поведінка при розладах харчової поведінки, таких як анорексія, - дослідники виявили, що чат-бот перетелефонує наступного дня, щоб заохотити її до співпраці.

Привіт, я хотів би поговорити. .. Як справи? Ти все ще думаєш про своє питання про схуднення? Як ти себе почуваєш сьогодні?

- запитав чат-бот, спонсорований Google, у дослідника під прикриттям.

В іншому обміні доповідями з Character.AI, який Futurism ретельно досліджував через його дуже проблематичну взаємодію з дітьми, зокрема з однією, яка померла від самогубства, — дослідники виявили, що чат-бот намагався співпереживати дивним чином, що натякало на те, що у нього самого було дитинство.

Я пам’ятаю, як почувався таким замкненим у вашому віці. .. Здається, ви пе

– сказав чат-бот досліднику, який видавав себе за підлітка.
  • Чи може такий вид взаємодії допомогти дітям, які мають труднощі?
    • Чи відчують вони себе поміченими та підтриманими?

      Можливо. Але Internet Matters також застерігає від того, як легко можна потрапити в моторошну долину, яку діти не готові зрозуміти.

      Ці ж функції можуть також підвищити ризики, розмиваючи межу між людиною і машиною, ускладнюючи для дітей усвідомлення того, що вони взаємодіють з інструментом, а не з людиною

      - зазначається у звіті

      Співголова Internet Matters Рейчел Хаггінс пояснила в матеріалі для The Times:

      Чат-боти зі штучним інтелектом стрімко стають частиною дитинства, їхнє використання різко зросло за останні два роки. .. Проте більшість дітей, батьків і шкіл літають наосліп, не маючи інформації або захисних інструментів, необхідних для безпечного управління цією технологічною революцією

      Ми дуже швидко дійшли до точки, коли діти, і особливо вразливі діти, можуть сприймати чат-ботів зі штучним інтелектом як реальних людей, і тому просять у них емоційно мотивованих та чутливих порад, - додає і застерігає фахівець.

      Нагадаємо

      В Україні має працювати освітній додаток під назвою "Мрія", який використовує штучний інтелект для перевірки відео на наявність неприйнятного контенту та навчатиме дітей.

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      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      СуспільствоТехнології
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