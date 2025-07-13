Держдеп попередив про шахрая, який імітує голос Рубіо за допомогою ШІ

Державний департамент США попередив американських дипломатів про спроби шахраїв видати себе за держсекретаря Марко Рубіо та, можливо, інших посадовців, використовуючи технології на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

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Зазначається, що відповідний лист всім посольствам та консульствам США був надісланий після того, як відомство виявило, що самозванець, який видавав себе за Рубіо, намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ інших країн, сенатором США та губернатором одного зі штатів. Для зв'язку шахрай використовував текстові повідомлення, месенджер Signal та голосову пошту.

Державному департаменту відомо про цей інцидент і наразі він стежить за цим питанням та займається ним. В Держдепі серйозно ставляться до свого обов'язку щодо захисту своєї інформації та постійно вживають заходів для покращення кібербезпеки відомства, щоб запобігти майбутнім інцидентам повідомила ЗМІ речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона відмовилася від подальших коментарів через "міркування безпеки" та розслідування, яке триває.

Нагадаємо

В Держспецзв’язку попереджають, що штучний інтелект використовують в шахрайських схемах - зокрема, для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери.

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