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Шахрай ошукав француженку на 830 000 тисяч євро використовуючи ШІ-зображення Бреда Пітта

Шахрай ошукав француженку на 830 000 тисяч євро використовуючи ШІ-зображення Бреда Пітта

Київ • УНН

 • 28325 перегляди

Француженка перерахувала 830 тисяч євро шахраю, який видавав себе за Бреда Пітта за допомогою ШІ-зображень. Аферист переконав жінку, що гроші потрібні на лікування раку.

53-річна француженка перерахувала 830 тисяч євро шахраю, який видавав себе за Бреда Пітта, використовуючи штучний інтелект. Жінка вірила, що була в стосунках з актором, якому перерахувала кошти на нібито лікування раку. Про це поавдомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дизайнерка інтерʼєрів Енн подала скаргу в поліцію на шахрайство. За її словами, вона півтора року спілкувалася з фейковим Бредом Піттом. 

На початку 2023 року 53-річній француженці написала особа, яка видавала себе за матір американського актора. "Джейн Пітт" написала жертві, що та буде гарною парою для її "сина". Згодом з жінкою звʼязалися з іншого облікового запису під іменем Бреда Пітта.

Зазначено, що шахрай під час спілкування використовував технологію створення зображень штучного інтелекту: таким чином, він надсилав співрозмовниці селфі та "копію паспорта" Пітта.

Я була закохана в чоловіка, з яким спілкувалася. Він знав, як розмовляти з жінкою,

- поділилася Енн.

За словами жінки, актор просив у неї фінансову допомогу для "лікування раку", оскільки його рахунки були заморожені під час процедури розлучення з Анджеліною Джолі. Також жертва отримувала згенеровані ШІ фотографії Пітта, де той нібито в лікарні, з проханням допомогти фінансово на "лікування нирок". 

Нагадаємо

У грудні минулого року після восьми років судових розглядів Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли остаточної угоди про розлучення. Джолі висловила полегшення щодо завершення цього етапу, зосереджуючись на відновленні своєї родини.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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