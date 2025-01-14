Шахрай ошукав француженку на 830 000 тисяч євро використовуючи ШІ-зображення Бреда Пітта

53-річна француженка перерахувала 830 тисяч євро шахраю, який видавав себе за Бреда Пітта, використовуючи штучний інтелект. Жінка вірила, що була в стосунках з актором, якому перерахувала кошти на нібито лікування раку. Про це поавдомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дизайнерка інтерʼєрів Енн подала скаргу в поліцію на шахрайство. За її словами, вона півтора року спілкувалася з фейковим Бредом Піттом.

На початку 2023 року 53-річній француженці написала особа, яка видавала себе за матір американського актора. "Джейн Пітт" написала жертві, що та буде гарною парою для її "сина". Згодом з жінкою звʼязалися з іншого облікового запису під іменем Бреда Пітта.

Зазначено, що шахрай під час спілкування використовував технологію створення зображень штучного інтелекту: таким чином, він надсилав співрозмовниці селфі та "копію паспорта" Пітта.

Я була закохана в чоловіка, з яким спілкувалася. Він знав, як розмовляти з жінкою, - поділилася Енн.

За словами жінки, актор просив у неї фінансову допомогу для "лікування раку", оскільки його рахунки були заморожені під час процедури розлучення з Анджеліною Джолі. Також жертва отримувала згенеровані ШІ фотографії Пітта, де той нібито в лікарні, з проханням допомогти фінансово на "лікування нирок".

Нагадаємо

У грудні минулого року після восьми років судових розглядів Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли остаточної угоди про розлучення. Джолі висловила полегшення щодо завершення цього етапу, зосереджуючись на відновленні своєї родини.