Мошенник обманул француженку на 830 000 тысяч евро используя ИИ-изображение Брэда Питта
Киев • УНН
Француженка перечислила 830 тысяч евро мошеннику, который выдавал себя за Брэда Питта с помощью ИИ-изображений. Аферист убедил женщину, что деньги нужны на лечение рака.
53-летняя француженка перечислила 830 тысяч евро мошеннику, который выдавал себя за Брэда Питта, используя искусственный интеллект. Женщина верила, что была в отношениях с актером, которому перечислила средства на якобы лечение рака. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Дизайнер интерьеров Энн подала жалобу в полицию на мошенничество. По ее словам, она полтора года общалась с фейковым Брэдом Питтом.
В начале 2023 года 53-летней француженке написала особа, которая выдавала себя за мать американского актера. "Джейн Питт" написала жертве, что та будет хорошей парой для ее „сына". Впоследствии с женщиной связались с другой учетной записи под именем Брэда Питта.
Указано, что мошенник во время общения использовал технологию создания изображений искусственного интеллекта: таким образом, он присылал собеседнице селфи и "копию паспорта" Питта.
Я была влюблена в мужчину, с которым общалась. Он знал, как разговаривать с женщиной,
По словам женщины, актер просил у нее финансовую помощь для "лечения рака", поскольку его счета были заморожены во время процедуры развода с Анджелиной Джоли. Также жертва получала сгенерированные ИИ фотографии Питта, где тот якобы в больнице, с просьбой помочь финансово на "лечение почек".
Напомним
В декабре прошлого года после восьми лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли окончательного соглашения о разводе. Джоли выразила облегчение по поводу завершения этого этапа, сосредоточившись на восстановлении своей семьи.