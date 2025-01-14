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Мошенник обманул француженку на 830 000 тысяч евро используя ИИ-изображение Брэда Питта

Мошенник обманул француженку на 830 000 тысяч евро используя ИИ-изображение Брэда Питта

Киев  •  УНН

 • 5560 просмотра

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Француженка перечислила 830 тысяч евро мошеннику, который выдавал себя за Брэда Питта с помощью ИИ-изображений. Аферист убедил женщину, что деньги нужны на лечение рака.

53-летняя француженка перечислила 830 тысяч евро мошеннику, который выдавал себя за Брэда Питта, используя искусственный интеллект. Женщина верила, что была в отношениях с актером, которому перечислила средства на якобы лечение рака. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Дизайнер интерьеров Энн подала жалобу в полицию на мошенничество. По ее словам, она полтора года общалась с фейковым Брэдом Питтом. 

В начале 2023 года 53-летней француженке написала особа, которая выдавала себя за мать американского актера. "Джейн Питт" написала жертве, что та будет хорошей парой для ее „сына". Впоследствии с женщиной связались с другой учетной записи под именем Брэда Питта.

Указано, что мошенник во время общения использовал технологию создания изображений искусственного интеллекта: таким образом, он присылал собеседнице селфи и "копию паспорта" Питта.

Я была влюблена в мужчину, с которым общалась. Он знал, как разговаривать с женщиной,

- поделилась Энн.

По словам женщины, актер просил у нее финансовую помощь для "лечения рака", поскольку его счета были заморожены во время процедуры развода с Анджелиной Джоли. Также жертва получала сгенерированные ИИ фотографии Питта, где тот якобы в больнице, с просьбой помочь финансово на "лечение почек". 

Напомним

В декабре прошлого года после восьми лет судебных разбирательств Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли окончательного соглашения о разводе. Джоли выразила облегчение по поводу завершения этого этапа, сосредоточившись на восстановлении своей семьи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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