Госдеп предупредил о мошеннике, имитирующем голос Рубио с помощью ИИ

Государственный департамент США предупредил американских дипломатов о попытках мошенников выдать себя за госсекретаря Марко Рубио и, возможно, других должностных лиц, используя технологии на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее письмо всем посольствам и консульствам США было отправлено после того, как ведомство обнаружило, что самозванец, выдававший себя за Рубио, пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел других стран, сенатором США и губернатором одного из штатов. Для связи мошенник использовал текстовые сообщения, мессенджер Signal и голосовую почту.

Государственному департаменту известно об этом инциденте, и в настоящее время он следит за этим вопросом и занимается им. В Госдепе серьезно относятся к своей обязанности по защите своей информации и постоянно принимают меры для улучшения кибербезопасности ведомства, чтобы предотвратить будущие инциденты сообщила СМИ пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Она отказалась от дальнейших комментариев по "соображениям безопасности" и из-за продолжающегося расследования.

Напомним

В Госспецсвязи предупреждают, что искусственный интеллект используют в мошеннических схемах - в частности, для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры.

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