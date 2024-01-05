Дети-сироты из приемных семей Сумской области отправились на отдых в Турцию

По инициативе жены президента Турецкой Республики Эмине Эрдоган и жены президента Украины Елены Зеленской, 33 ребенка-сироты из Сумщины поехали на отдых в турецкую провинцию Мугла.

Отдых рассчитан на 9 дней, в течение которых детвора окунется в мир путешествий и новых открытий.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

В провинцию Мугла поехали 33 ребенка-сироты, лишенные родительской опеки из 9 приемных семей области в сопровождении мам-воспитателей - говорится в сообщении.

Детали

Поездка организована по приглашению посольства Турецкой республики, - по инициативе жены Президента Турецкой Республики госпожи Эмине Эрдоган и жены Президента Украины госпожи Елены Зеленской.

Согласно официальной информации, отдых детей-сирот рассчитан на 9 дней; программа досуга подготовлена Губернаторством провинции Мугла и включает посещение исторических и культурных достопримечательностей, детских центров развития и развлечений, а также встречи с представителями украинского консульства в Турецкой Республике.

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Детей в увлекательное путешествие провел глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, - он подарил им сувениры на память о предстоящем путешествии.

С большой радостью сегодня провожаем наших детей на отдых в Турцию и с нетерпением будем ждать их возвращения домой. Набирайтесь сил, оздоравливайтесь, попробуйте на этот период переключиться с режима войны на безопасный и интересный отдых - отметил глава Сумщины.

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