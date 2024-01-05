"Пакет малыша" в Украине обновили: что изменится
Киев • УНН
Министерство социальной политики Украины обновило "Пакет малыша", стоимость которого теперь составляет 7689 гривен.
Состав "Пакета малыша" пересмотрен с учетом пожеланий родителей и мнения экспертов, сообщило Министерство социальной политики Украины, пишет УНН.
Детали
Бэби-боксы были введены еще в 2018 году. Каждые 4 года его состав должен пересматриваться.
Министерство социальной политики утвердило своим приказом от 2 января скорректированное содержание "Пакета малыша", который сейчас проходит процедуру государственной регистрации.
Как сообщается, сейчас "Пакет малыша" стал рационально укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, при этом уменьшено количество одежды самого маленького размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.
В связи с ростом прожиточного минимума, как указано, стоимость бэби-бокса возрастет до 7689 грн.
Дополнение
"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от государства семьям с новорожденным. Цель этой программы - поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.
Отмечается, что со времени внедрения выдано около 700 тыс. "пакетов малыша". Возможен вариант и получения денежной компенсации вместо бэби-бокса, однако часть родителей выбирает именно "Пакет малыша". Ведь получить с рождением ребенка набор с более чем 80 самыми необходимыми вещами и средствами - удобно и выгодно.
"Пакет малыша" в Украине обновили: что изменится
Министерство социальной политики Украины обновило "Пакет малыша", стоимость которого теперь составляет 7689 гривен.
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