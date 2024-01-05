"Пакунок малюка" в Україні оновили: що зміниться
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики України оновило "Пакунок малюка", вартість якого тепер становить 7689 гривень.
Склад "Пакунка малюка" переглянуто із урахуванням побажань батьків та думки експертів, повідомило Міністерство соціальної політики України, пише УНН.
Деталі
Бебі-бокси були запроваджені ще у 2018 році. Кожні 4 роки його склад має переглядатися.
Міністерство соціальної політики затвердило своїм наказом від 2 січня скоригований вміст "Пакунка малюка", який наразі проходить процедуру державної реєстрації.
Як повідомляється, наразі "Пакунок малюка" став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.
У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму, як вказано, вартість бебі-боксу зросте до 7689 грн.
Доповнення
"Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям з новонародженим. Мета цієї програми – підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям.
Зазначається, що з часу впровадження видано близько 700 тис. "пакунків малюка". Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте частина батьків обирає саме "Пакунок малюка". Адже отримати з народженням дитини набір з більше ніж 80 найнеобхіднішими речами та засобами – зручно і вигідно.